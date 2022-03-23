Performansıyla Galatasaray'ın başını ağrıtan Morutan’la ilgili sıkıntılar bitmiyor! Becali Aslan'ı UEFA'ya şikayet etti

Cimbom tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atarken, ekonomik anlamda da büyük sıkıntılar yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın ödemeleri konusunda Rumen kulübüyle yaşadığı sorunlar büyüyor. FCSB'nin patronu Gigi Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü!
1 AY ÖNCE UYARMIŞTI
Becali, "Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim. Türk ve Arap kulüpleri bunu her zaman yapıyorlar. Onlara oyuncuyu veriyorsunuz, sonra borçlarını ödemek zorunda olduklarını unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadesini kullandı. Becali yaklaşık 1 ay önce de Galatasaray yönetimiyle ilgili çok sert bir açıklama yapmış, ardından da Morutan'la ilgili bir miktar ödeme aldıklarını söylemişti. Ancak Morutan konusunda yaşanan sıkıntılar bununla da sınırlı değil... Morutan'ın ilk kulübü olan FC Botoşani, transferden doğan yetirtirme bedeli hakkının ödenmemesinden dolayı FCSB hakkında Romanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.
BAŞKA BİR KRİZ DE VAR
FC Botoşani'nin yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Becali bizimle dalga geçiyor. Şu ana kadar Türklerden en az 500 bin Euro aldığını kaynaklarımızdan duyduk ama yine de borcunu bize ödemek istemiyor" ifadesini kullandı.