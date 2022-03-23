Performansıyla Galatasaray'ın başını ağrıtan Morutan’la ilgili sıkıntılar bitmiyor! Becali Aslan'ı UEFA'ya şikayet etti





1 AY ÖNCE UYARMIŞTI

Becali, "Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim. Türk ve Arap kulüpleri bunu her zaman yapıyorlar. Onlara oyuncuyu veriyorsunuz, sonra borçlarını ödemek zorunda olduklarını unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadesini kullandı. Becali yaklaşık 1 ay önce de Galatasaray yönetimiyle ilgili çok sert bir açıklama yapmış, ardından da Morutan'la ilgili bir miktar ödeme aldıklarını söylemişti. Ancak Morutan konusunda yaşanan sıkıntılar bununla da sınırlı değil... Morutan'ın ilk kulübü olan FC Botoşani, transferden doğan yetirtirme bedeli hakkının ödenmemesinden dolayı FCSB hakkında Romanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.