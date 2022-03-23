Özel Haber I Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joseph Yobo'nun yeni mesleği şaşırttı

Türkiye'de 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Josep Yobo'dan sürpriz karar... Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yarım sezon İngiliz ekibi Norwich City'de forma giyen ve ardından aktif futbol yaşantısını sonlandıran Josep Yobo, kariyerine ülkesi Nijerya'da milli takımda yardımcı antrenörlük yaparak devam ediyordu.
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde hem performansı hem de saha dışındaki lider karakteri ile göze çarpan Joseph Yobo, kariyeriyle ilgili sürpriz bir adım attı ve politikaya atıldı. Yobo, Nijerya'da 2023 yılında düzenlenecek olan genel seçimler öncesi sosyo-politik bir grup kurdu ve bu grubun lideri oldu.
Yobo'nun kurmuş Grassroots Mobilization Initiative (GMI) isimli oluşumun resmi açılışında yaptığı konuşmada Nijerya'da eşitlikçi bir ulus yaratmak ve güvenilir liderlere oy vermek için ülkesinin vatandaşlarını harekete geçirmek istediğini vurguladığı belirtildi.