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    • Spor
    • 23.03.2022 15:47
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    • 23.03.2022 15:47
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    Özel Haber I Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joseph Yobo'nun yeni mesleği şaşırttı

    Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arasında forma giyen ve futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Nijerya'da milli takımda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Joseph Yobo, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusunun yeni işi herkesi şaşırttı. Yeşil sahalara veda eden Yobo bakın şimdi ne yapıyor?

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fener’in eski yıldızı bakın şimdi ne yapıyor

    Türkiye'de 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Josep Yobo'dan sürpriz karar... Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yarım sezon İngiliz ekibi Norwich City'de forma giyen ve ardından aktif futbol yaşantısını sonlandıran Josep Yobo, kariyerine ülkesi Nijerya'da milli takımda yardımcı antrenörlük yaparak devam ediyordu.

    Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde hem performansı hem de saha dışındaki lider karakteri ile göze çarpan Joseph Yobo, kariyeriyle ilgili sürpriz bir adım attı ve politikaya atıldı. Yobo, Nijerya'da 2023 yılında düzenlenecek olan genel seçimler öncesi sosyo-politik bir grup kurdu ve bu grubun lideri oldu.

    Yobo'nun kurmuş Grassroots Mobilization Initiative (GMI) isimli oluşumun resmi açılışında yaptığı konuşmada Nijerya'da eşitlikçi bir ulus yaratmak ve güvenilir liderlere oy vermek için ülkesinin vatandaşlarını harekete geçirmek istediğini vurguladığı belirtildi.

        Nijerya'daki seçimler öncesi politik bir görev üstlenen Josep Yobo'nun ayrıca yaptığı konuşmada, oluşum olarak tüm Nijeryalılar ile ortak hareket edeceklerini ve herkesin fikrini alacaklarını dile getirdiği kaydedildi.

        Sürpriz bir şekilde Nijerya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan ve ülkesinde politikaya atılan Joseph Yobo, Fenerbahçe'ye 2010 yılında İngiltere'nin Everton takımından transfer olmuştu.

        2014 yılında aktif futbol yaşantısına son verdikten sonra Nijerya Milli Takımı'nda görev alan Yobo, Fenerbahçe forması altındaki performansı ile Sarı-Lacivertli taraftarların hafızasında iz bırakmayı başarmıştı.
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