Özel Haber I Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joseph Yobo'nun yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde hem performansı hem de saha dışındaki lider karakteri ile göze çarpan Joseph Yobo, kariyeriyle ilgili sürpriz bir adım attı ve politikaya atıldı. Yobo, Nijerya'da 2023 yılında düzenlenecek olan genel seçimler öncesi sosyo-politik bir grup kurdu ve bu grubun lideri oldu.