Milli maç ne zaman, bugün mü? 📺Portekiz Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İŞTE MİLLİ MAÇ TARİHİ!

2022'DEKİ İLK MAÇ
Milliler, Portekiz mücadelesiyle 2022 yılındaki ilk maçını oynayacak.
Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde de 25 gole engel olamadı.
Türkiye 603. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçıyla tarihinde 603. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 257'si deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 602 karşılaşmanın 519'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 602 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.