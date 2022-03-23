Milli maç ne zaman, bugün mü? 📺Portekiz Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İŞTE MİLLİ MAÇ TARİHİ!

Portekiz'de ise Kovid-19 testi pozitif çıkan Pepe ile sakatlıkları bulunan Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa kadroya dahil edildi.

DÜNYA KUPASI YOLU

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Milli takımın ilk hedefi, tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Portekiz'i geçerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.