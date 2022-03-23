Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Portekiz manşetlerinde: Hiçbir senaryo beni kurtaramaz

Gazete, "Başarılı bir iş kadını, gelenekleri yıktı ve önyargıların üstesinden geldi. Bir gün Berna Gözbaşı, hiçbir erkeğin kabul etmediği bir meydan okumaya kalkıştı, Kayserispor'u uçurumdan indirdi ve başkanlığında ona onurlu ve müreffeh bir gelecek sunarak Türkiye'de bu rolü üstlenen ilk ve tek kadın oldu" ifadeleri yer aldı.