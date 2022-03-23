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    • Spor
    • 23.03.2022 13:23
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    • 23.03.2022 13:23
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    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Portekiz manşetlerinde: Hiçbir senaryo beni kurtaramaz

    Kayserispor’un Başkanı, Portekiz medyasında manşetleri süsledi… Portekiz’in ünlü gazetesi A Bola, Berna Başkan için geniş yer ayırdı. A Bola, Berna Gözbaşı ile ilgili olarak, “Hiçbir senaryo beni kurtaramaz” manşetini attı…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tek kadın başkan Portekiz basınında

    Gazete, "Başarılı bir iş kadını, gelenekleri yıktı ve önyargıların üstesinden geldi. Bir gün Berna Gözbaşı, hiçbir erkeğin kabul etmediği bir meydan okumaya kalkıştı, Kayserispor'u uçurumdan indirdi ve başkanlığında ona onurlu ve müreffeh bir gelecek sunarak Türkiye'de bu rolü üstlenen ilk ve tek kadın oldu" ifadeleri yer aldı.

    47 yaşındaki Berna Gözbaşı, 2019 yılında olağanüstü kongrede seçilerek Süper Lig'in ilk başkanı olmayı başardı… 30 maçta 38 puan toplayan Kayserispor bu sezon 14. sırada yer alıyor.

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    Haberler Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Portekiz manşetlerinde: Hiçbir senaryo beni kurtaramaz
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