Galatasaray'ın eski hocası "Ulubatlı" Souness'ten 26 yıl sonra gelen bayrak itirafı! "Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı..."





Irish Mirror'a açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'nin başkan yardımcılarından biri Galatasaray'a gelmeden önce geçirdiğim açık kalp ameliyatını kastederek benim için, 'Galatasaray sakat birini getirerek ne yapıyor?' demişti. 9 ay sonra iki ayaklı bir kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaştık. Dean Saunders uzatmalarda daha topa temas etmeden gol atacağını bilerek yerimden kalktım. Kupayı kazandık ve maçtan sonra tüm oyuncularımız taraftarlarımızın olduğu yere koştu. Ardından da futbolculara o büyük bayrak verildi. Tüm oyuncular sırayla bayrağı salladı ve ardından bayrağı ben aldım. Sonra boşalan tribünlere baktım ve ve bana sakat diyen adamın yüzünü gördüm. Bir nevi 'Sana kimin sakat olduğunu göstereceğim' diyerek sahanın ortasına koştum. Bayrağı aldım ve sahanın ortasına diktim. Ardından fark ettim ki, tüm taraftarlar şimdi çitin üzerinden tırmanıyor ve sahaya doğru koşuyordu. Şimdi düşünüyorum ki, belki de bu o kadar da iyi bir fikir değildi" ifadesini kullandı.