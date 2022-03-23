Galatasaray'ın eski hocası "Ulubatlı" Souness'ten 26 yıl sonra gelen bayrak itirafı! "Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı..."

Futbol tarihimizin en unutulmaz olaylarından birisi 24 Nisan 1996 tarihinde yaşanmıştı. Galatasaray 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness maç sonunda elindeki Sarı-Kırmızılı bayrağı, o günkü adıyla Fenerbahçe Stadı'nın tam ortasına dikerek gündeme oturmuştu.
Bu hareketi sonrası ismi 'Ulubatlı' Souness olarak anılmaya başlayan İskoç hoca tam 26 yıl sonra flaş itirafta bulundu. Ada basınına konuşan Souness, bayrak dikme olayını neden gerçekleştirdiğini anlattı.