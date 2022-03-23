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    • 23.03.2022 12:20
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    • 23.03.2022 12:36
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    Galatasaray'ın eski hocası "Ulubatlı" Souness'ten 26 yıl sonra gelen bayrak itirafı! "Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı..."

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, Türk futbol tarihinin en unutulmaz anlarından olan bayrak dikme olayını neden gerçekleştirdiğini itiraf etti. 26 yıl sonra konuşan Ulubatlı lakaplı İskoç teknik adam, Fenerbahçeli bir yöneticinin kendisi hakkında "sakat adam" ifadelerine sinirlendiğini ve bayrağı o yüzden diktiğini söyledi.

    Özel Haber | Souness’ten 26 yıl sonra gelen bayrak itirafı

    Futbol tarihimizin en unutulmaz olaylarından birisi 24 Nisan 1996 tarihinde yaşanmıştı. Galatasaray 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.



    Galatasaray Teknik Direktörü Graeme Souness maç sonunda elindeki Sarı-Kırmızılı bayrağı, o günkü adıyla Fenerbahçe Stadı'nın tam ortasına dikerek gündeme oturmuştu.



    Bu hareketi sonrası ismi 'Ulubatlı' Souness olarak anılmaya başlayan İskoç hoca tam 26 yıl sonra flaş itirafta bulundu. Ada basınına konuşan Souness, bayrak dikme olayını neden gerçekleştirdiğini anlattı.



        Irish Mirror'a açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe'nin başkan yardımcılarından biri Galatasaray'a gelmeden önce geçirdiğim açık kalp ameliyatını kastederek benim için, 'Galatasaray sakat birini getirerek ne yapıyor?' demişti. 9 ay sonra iki ayaklı bir kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaştık. Dean Saunders uzatmalarda daha topa temas etmeden gol atacağını bilerek yerimden kalktım. Kupayı kazandık ve maçtan sonra tüm oyuncularımız taraftarlarımızın olduğu yere koştu. Ardından da futbolculara o büyük bayrak verildi. Tüm oyuncular sırayla bayrağı salladı ve ardından bayrağı ben aldım. Sonra boşalan tribünlere baktım ve ve bana sakat diyen adamın yüzünü gördüm. Bir nevi 'Sana kimin sakat olduğunu göstereceğim' diyerek sahanın ortasına koştum. Bayrağı aldım ve sahanın ortasına diktim. Ardından fark ettim ki, tüm taraftarlar şimdi çitin üzerinden tırmanıyor ve sahaya doğru koşuyordu. Şimdi düşünüyorum ki, belki de bu o kadar da iyi bir fikir değildi" ifadesini kullandı.



        Yaptığı bu hareketle ilgili pişmanlık duyduğunu da söyleyen Graeme Souness, "Keşke yapmasaydım dediğim şeylerden biriydi ama o zaman iyi bir fikir gibi görünüyordu" diye konuştu.

        Şu anda 68 yaşında olan İskoç hoca 2006 yılından bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın eski hocası "Ulubatlı" Souness'ten 26 yıl sonra gelen bayrak itirafı! "Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı..."
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