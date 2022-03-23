Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmesine koydurduğu özel madde: Şampiyon olursa takımdan gider

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde yapılan imza töreniyle 3 yıllık sözleşmeye imza attı… Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin genç yıldız ile özel bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Bu anlaşmaya göre 17 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan takımdan ayrılamayacak.

Sarı-Lacivertliler, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlemişti. Arda'yı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulüpleri onun için scout görevlendiriyor.