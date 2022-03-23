Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmesine koydurduğu özel madde: Şampiyon olursa takımdan gider

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde yapılan imza töreniyle 3 yıllık sözleşmeye imza attı… Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin genç yıldız ile özel bir anlaşma yaptığı öğrenildi. Bu anlaşmaya göre 17 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan takımdan ayrılamayacak.
Sarı-Lacivertliler, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirlemişti. Arda'yı Avrupa'nın dev kulüpleri yakından takip ediyor. İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulüpleri onun için scout görevlendiriyor.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon Süper Lig'de sadece 174 dakika süre almasına rağmen 1 gol ve 2 asist üretti. Geçen yıl 100 bin Euro olan değeri şu an da 750 bin Euro…