Cimbom yeni sezon öncesi iki genç ismi yakın takibe aldı! Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı söylentileri

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Sarı-Kırmızılılar özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda. Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen yönetim iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor. Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı... Altay formasını giyen 19 yaşındaki Kazımcan şu ana kadar ligin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 1.86 boyundaki genç yıldız 15 maçta forma giyerken 2 asist yapmayı başardı. Altay'ın küme düşmesi halinde pazarlıklarda daha güçlü olacağını düşünen yönetim şu anda beklemeye geçmiş durumda. Cimbom'un listesindeki ikinci yerli sol bek ise Kasımpaşa formasını giyen Evren Eren Elmalı... Son dönemin flaş takımı olan Kasımpaşa'nın yükselişinde önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki Eren bu sezon 26 maçta oynayıp 3 asist yaptı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor. Eren'in ismi bir süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor.



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