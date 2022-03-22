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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması

    Ligi adeta kasıp kavuran Trabzonspor adım adım lampiyonluğa yürüyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyon olursak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında" dedi.

    Bizim için devrim olacak!

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Matematiksel olarak yarış bitmeden, bitti demek mümkün değil. Spor tarihi, bu tip sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Henüz yolun sonuna gelmedik. Yolun sonuna geldiğimizde, kısmet olur da şampiyon olursak biraz daha detaylı olarak konuşuruz" dedi. Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında" şeklinde konuştu.

    3 MAÇ KAZANIRSA REKORLA ŞAMPİYON!
    Trabzonspor,     ligde önündeki 3 maçı kazanması halinde, rakipleri kazansa dahi sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek ve bu kulvarda en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olacak. Karadeniz Fırtınası milli ara sonrasında sırasıyla önce Beşiktaş ardından Gaziantep ve sonrasında ise Fatih Karagümrük ile oynayacak. 3 maçta 9 puan çıkarsa zaferini ilan edecek.

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