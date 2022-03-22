Mehmet Topal yine alkış topladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaşlı Mehmet Topal ile Başakşehirli Şener Özbayraklı, sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu. Sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren iki futbolcu, Ankara Mogan Gölü kıyısında yaptırdıkları okulda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin talebini yerine getiren Mehmet Topal ve Şener1 ton mama bağışladı.

ANADOLU EFES'İN KONUĞU REAL MADRİD

Anadolu Efes, EuroLeague'in 31. haftasında bugün İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Sinan Erdem'de oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes 29 maçta 15 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 6. sırada yer alırken, çıktığı 29 maçın 22'sini kazanan Real Madrid ise ikinci sırada bulunuyor.

GÖZTEPE'DE BÜYÜK ŞOK: BAŞKAN SEPİL BIRAKTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil görevinden ayrıldığını duyurdu. Sepil yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak: "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim''şeklinde konuştu.

ECZACIBAŞI KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finali rövanş maçında bugün Alman ekibi MTV Stutgart'a konuk olacak. İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Turuncu-Beyazlı ekip, iki set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

ADANASPOR SAHASINDA EYÜP İLE BERABERE KALDI

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Adanaspor 61. dakikada Roche ile öne geçerken Eyüpspor 71'de Pa Dibba'nın golüyle eşitliği sağladı ve 1 puanı kurtardı. Maçın hakemi 90. dakikada Adanasporlu Benasser'e önce çift sarıdan kırmızı kart gösterdi. Sonrasında kırmızı kartı iptal etti.

FENERBAHÇE'YE SZALAI ŞOKU

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Szalai ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Szalai'nin sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Macar stoper 3 hafta formasından uzak kalacak.

ÇİLİNGİR PELKAS!

Ligdeki ilk golünü 19. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı atan Pelkas, 25. haftada Giresunspor, 29. haftada Alanyaspor ve son olarak da Konyaspor ağlarını havalandırmayı başardı. Yunan yıldız ligde hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı. 20 karşılaşmada görev yapan Pelkas, maç başına 35 dakika görev aldı ve 4 gole ulaştı. Pelkas geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol ve 8 asist üretmiş ve 15 gole katkıda bulunmuştu.

İSMAİL KARTAL İLE ZİRVEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve geldikten sonra 21 puan topladı. Kartal elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Trabzon ve F.Bahçe bu süreçte 21 puanla zirvede yer aldı. 3. sırada 20 puanla Alanya ve Kasımpaşa bulunuyor.

CAN BOZDOĞAN İÇİN SIKI PAZARLIK!

Sezon başında Schalke'den 200 bin Euro karşılığında kiralanan Can Bozdoğan'ın performansından memnun olan yönetim, genç orta saha oyuncusunun bonservisini almak için Alman kulübüyle temasta... Kartal, 1.8 milyon Euro'luk bonservis ücretini indirmek istiyor.

LARİN'DE UMUTLAR AZALIYOR!

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor... Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu için son teklifini yaptı. Kara Kartal yıldız oyuncusunu için yıllık 1.1 milyon Euro teklif etti. Larin'in menajerinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

KARAVELİ İMZAYI ATTI EMİRHAN YEDEK KALDI!

Beşiktaş'a yeni yıldızlar kazandırma vaadiyle gelen Önder Karaveli, imzayı atıp resmen teknik direktör olmasıyla genç oyuncuların sürelerinde de değişim dikkat çekti. Emirhan, imzanın ardından Gaziantep maçına da 11 başlasa da sonrasında kulübeye mahkum kaldı. Son 12 resmi maçta 2 kez 11'de başlayan Emirhan toplam 183 dakika süre alabildi. 6 maçta kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen Emirhan, son 5 maçta sadece 8 dakika şans buldu.

İŞTE KEREM'İN ALTERNATİFİ

Yönetim Kerem'in ayrılık ihtimaline karşın şimdiden B planını masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılılar'ın yerli isimler üzerinde durduğu ve gözünü Doğukan Sinik'e çevirdiği belirlendi. Genç yıldız bu sezon Antalyaspor'da 25 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

BABEL İÇİN ALKMAAR İDDİASI

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel için flaş bir iddia geldi. Hollanda basınına göre Alkmaar tecrübeli yıldızı listesine aldı.

INAKI PENA'NIN KISMETİ AÇILDI!

Devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Inaki Pena gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Özellikle Katalan ekibine karşı Nou Camp'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi maçınta çok önemli kurtarışlar yapan genç kalecinin talipleri çoğaldı. İspanyol basınına göre La Liga'dan birçok kulüp yeni sezonda Pena'yı transfer etmek için düğmeye bastı. Barcelona ile İspanyol eldiveni yeni sezonda ikinci kaleci yapmayı planlıyor.