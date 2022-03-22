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    Fenerbahçe'de bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Mesut Özil gözden düştü

    Fenerbahçe'de bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Mesut Özil gözden düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncuyu Konya maçında ıslıkladı. Yıldız oyuncu ve yönetim ayrılık konusunda hemfikir... Ancak Mesut Özil, ABD'den kendisini isteyen kulüplerden istediği teklifi alamadı...

    Mesut sancısı

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

    Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı... MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

    Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de bir türlü istenilen katkıyı veremeyen Mesut Özil gözden düştü
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