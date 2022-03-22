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    • Spor
    • 22.03.2022 13:44
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    • 22.03.2022 13:44
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    Galatasaray ve Beşiktaş'a Talisca transferinde dev rakip! Mourinho gözüne kestirdi

    Son dakika spor haberleri | Son olarak Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray'la Beşiktaş, Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Talisca transferinde de rekabete girerken, ezeli rakiplerin canını sıkacak bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın transferi için Mourinho yönetimindeki Roma'nın da devrede olduğu öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray ve Beşiktaş’a transferde dev rakip

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Anderson Talisca transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'a Brezilyalı futbolcu için dev bir rakip çıktı. Talisca ile ilgili yaşanan son gelişmeler 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın canını sıktı.

    Süper Lig'de bu sezon istediğini elde edemeyen Beşiktaş ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosu için harekete geçerken iki ezeli rakip Anderson Talisca transferi için bir süre önce karşı karşıya gelmişti...

    Beşiktaş 2016-2018 yılları arasında formasını giyen Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak isterken, kısa süre önce yapılan sponsorluk anlaşmasında başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı oyuncunun transferini gerçekleştirebileceklerini ifade etmişti.

        Beşiktaş Başkanı Çebi, uygun mali şartlarla Talisca'yı yeniden kadrolarına katabileceklerini açıklarken, Galatasaray'ın da Brezilyalı yıldız için şartları araştırdığı ve hamle için uygun zamanı beklediği biliniyor.

        Beşiktaş ve Galatasaray cephesinde Talisca için bu gelişmeler yaşanırken, İtalya'dan gelen haber ise iki dev kulübün moralini kaçırdı. Talisca'yı daha önce de isteyen İtalyan kulübü Roma'nın 28 yaşındaki yıldızı yeniden gündemine aldığı belirtildi.

        İtalyan basınında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun önümüzdeki sezon için transfer istediği ve Al Nassr forması giyen Talisca'nın takımından ayrılmak istemesi sebebiyle oyuncunun transferinin mümkün olabileceği kaydedildi.

            Roma'nın Talisca için resmen devreye girmesi halinde Beşiktaş ve Galatasaray, Anderson Talisca için daha zorlu bir transfer süreciyle karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

            Türkiye'de daha önce iki sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, daha önce kariyerinde Bahia, Benfica, Guanghzhou ve Al Nassr kulüplerinde top koşturdu. 1.91 boyunda ve 28 yaşında olan Anderson Talisca'nın piyasa değeri ise 11.5 milyon Euro olarak gözüküyor.

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