Galatasaray ve Beşiktaş'a Talisca transferinde dev rakip! Mourinho gözüne kestirdi

Roma'nın Talisca için resmen devreye girmesi halinde Beşiktaş ve Galatasaray, Anderson Talisca için daha zorlu bir transfer süreciyle karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de daha önce iki sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, daha önce kariyerinde Bahia, Benfica, Guanghzhou ve Al Nassr kulüplerinde top koşturdu. 1.91 boyunda ve 28 yaşında olan Anderson Talisca'nın piyasa değeri ise 11.5 milyon Euro olarak gözüküyor.