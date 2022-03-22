Galatasaray ve Beşiktaş'a Talisca transferinde dev rakip! Mourinho gözüne kestirdi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Anderson Talisca transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'a Brezilyalı futbolcu için dev bir rakip çıktı. Talisca ile ilgili yaşanan son gelişmeler 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın canını sıktı.
Süper Lig'de bu sezon istediğini elde edemeyen Beşiktaş ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosu için harekete geçerken iki ezeli rakip Anderson Talisca transferi için bir süre önce karşı karşıya gelmişti...
Beşiktaş 2016-2018 yılları arasında formasını giyen Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak isterken, kısa süre önce yapılan sponsorluk anlaşmasında başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı oyuncunun transferini gerçekleştirebileceklerini ifade etmişti.