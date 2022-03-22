Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'a 800 bin Euro zam!

Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek. Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.