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    Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'a 800 bin Euro zam!

    Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.

    Altay’a 800 bin Euro zam!

    Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek. Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'a 800 bin Euro zam!
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