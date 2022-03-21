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    Konya karşılaşmasında 46'da oyuna giren Pelkas 88'deki golüyle F.bahçe'yi sırtladı

    Konyaspor maçında 46’da oyuna giren Pelkas , 88’deki golüyle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Bu sezon ligdeki 4 golünü de oyuna sonradan girip kaydetti.

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    Fener'in yeni 'Nöbeçti Golcüsü' Dimitrios Pelkas oldu... Konyaspor karşısında 46. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Yunan futbolcu, etkili bir oyun oynadığı karşılaşmada 88. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Yunan oyuncu zorlu mücadelede takımına kritik 3 puanı kazandırdı. Pelkas, Konyaspor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki gol sayısını ise 4'e çıkardı. Yıldız futbolcu ligde kaydettiği 4 golün tamanını ise oyuna sonradan girdiği maçlarda attı. Kulübeden gelerek Sarı-Lacivertliler'e ciddi bir skor ve puan katkısı sağladı. İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesi ile yeniden çıkışa geçen Yunan futbolcu, performansıyla geçen sezonu hatırlattı. Pelkas'ın yakaladığı çıkış Fenerbahçe'ye büyük güç katarken, yıldız isim taraftarlardan da tam not aldı.



    KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZDİK
    Pelkas, Konyaspor maçı sonrası konuştu. "İkinci yarıya çok daha öz güvenli çıktık. Maçı, Konyaspor'dan daha çok istiyorduk. Sonuna kadar hak ettik bu galibiyeti." ifadelerini kullandı.



    GUSTAVO VE NOVAK 9 MAÇ SONRA KADRODA
    Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi. Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.

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    Haberler Spor Konya karşılaşmasında 46'da oyuna giren Pelkas 88'deki golüyle F.bahçe'yi sırtladı
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