Konya karşılaşmasında 46'da oyuna giren Pelkas 88'deki golüyle F.bahçe'yi sırtladı

Fener'in yeni 'Nöbeçti Golcüsü' Dimitrios Pelkas oldu... Konyaspor karşısında 46. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Yunan futbolcu, etkili bir oyun oynadığı karşılaşmada 88. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Yunan oyuncu zorlu mücadelede takımına kritik 3 puanı kazandırdı. Pelkas, Konyaspor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki gol sayısını ise 4'e çıkardı. Yıldız futbolcu ligde kaydettiği 4 golün tamanını ise oyuna sonradan girdiği maçlarda attı. Kulübeden gelerek Sarı-Lacivertliler'e ciddi bir skor ve puan katkısı sağladı. İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine gelmesi ile yeniden çıkışa geçen Yunan futbolcu, performansıyla geçen sezonu hatırlattı. Pelkas'ın yakaladığı çıkış Fenerbahçe'ye büyük güç katarken, yıldız isim taraftarlardan da tam not aldı.