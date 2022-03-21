Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini Antalyaspor'da buldu

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu transferin gözdesi durumunda... Özellikle Barcelora maçlarında oynadığı futbolla birçok dev kulübün listesine girmeyi başaran genç yıldızla Lyon, Dortmund ve Atletico Madrid yakından ilgileniyor.
Galatasaray yönetimi, Kerem'in bonservisini 25 milyon Euro olarak belirlerken, gözler sezon sonunda gelmesi beklenen tekliflere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bir yandan da yıldız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşın B planını masaya yatırdığı öğrenildi.
Yeni sezonda takımların sahada en fazla 7 yabancı ile oynayabileceğini dikkate alan yönetimin bu nedenle yerli isimler üzerinde durduğu ve gözünü Doğukan Sinik'e çevirdiği belirlendi.