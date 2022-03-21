Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini Antalyaspor'da buldu





Galatasaray yönetimi, Kerem'in bonservisini 25 milyon Euro olarak belirlerken, gözler sezon sonunda gelmesi beklenen tekliflere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bir yandan da yıldız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşın B planını masaya yatırdığı öğrenildi.