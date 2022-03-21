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    • 21.03.2022 11:19
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    Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifini Antalyaspor'da buldu

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi bulundu. Genç futbolcunun olası transferi durumunda hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i takibe aldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kerem’in alternatifi Antalyaspor’dan

    Galatasaray'da bu sezon gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu transferin gözdesi durumunda... Özellikle Barcelora maçlarında oynadığı futbolla birçok dev kulübün listesine girmeyi başaran genç yıldızla Lyon, Dortmund ve Atletico Madrid yakından ilgileniyor.



    Galatasaray yönetimi, Kerem'in bonservisini 25 milyon Euro olarak belirlerken, gözler sezon sonunda gelmesi beklenen tekliflere çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bir yandan da yıldız futbolcunun ayrılık ihtimaline karşın B planını masaya yatırdığı öğrenildi.



    Yeni sezonda takımların sahada en fazla 7 yabancı ile oynayabileceğini dikkate alan yönetimin bu nedenle yerli isimler üzerinde durduğu ve gözünü Doğukan Sinik'e çevirdiği belirlendi.



        Bu sezon Antalyaspor formasıyla çok iyi bir performans sergileyen ve Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcunun yakından takip edildiği belirtiliyor.



        Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doğukan bu sezon 25 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Antalyaspor'un alt yapısında yetiyen genç futbolcu 2018'den bu yana A takımda görev alıyor.



        Yönetimin şu an Doğukan Sinik için herhangi bir girişimde bulunmadığı, sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu'nun durumuna göre hareket edileceği gelen bilgiler arasında.

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