Galatasaray'da tarihi çöküş! Hepsinden fark yedi

15 kez sahadan boynu bükük ayrılan Aslan, 15 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray kalesinde 65 gol gördü. Süper Lig'de -5 averaja sahip olan Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki averajı ise -4...