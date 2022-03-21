Buldozer lakaplı Fevzi Zemzem 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydeden Zemzem, sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle de takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyordu. Peki Fevzi Zemzem öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Fevzi Zemzem kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

FEVZİ ZEMZEM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Son dakika haberine göre Fevzi Zemzem hayatını kaybetti. Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.