Buldozer lakaplı Fevzi Zemzem 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydeden Zemzem, sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle de takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyordu. Peki Fevzi Zemzem öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Fevzi Zemzem kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?
FEVZİ ZEMZEM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Son dakika haberine göre Fevzi Zemzem hayatını kaybetti. Göztepe Kulübü yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
FEVZİ ZEMZEM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
1941'de İskenderun'da doğan Zemzem 1959-1974 arasında santrfor olarak 15 yıl formasını erlettiği Göztepe'de iki kez de gol kralı oldu.
Avrupa Fuar Şehirleri Kupasında çeyrek ve yarı final oynayan milli futbolcu 20 milli maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.
"BULDOZER FEVZİ" SADECE GÖZTEPE'DE FORMA GİYDİ
Futbolculuk yaşamında sadece Göztepe forması giyen Fevzi Zemzem, 19591974 yılları arasında sarıkırmızılı formayı terletti. Futbol kariyeri boyunca Göztepe formasıyla 356 maça çıkan Fevzi Zemzem, 145 kez gol sevinci yaşadı. Taraftarların "Buldozer Fevzi" lakabını taktığı efsane futbolcu, Göztepe'nin 19681969 sezonunda UEFA Kupası'nda oynadığı yarı final ve ertesi sezon Kupa Galipleri Kupası'nda oynadığı çeyrek final kadrosunda yer almıştı.
18 kez A Milli Takım formasını da terleten Zemzem, 6 kez gol atma başarısı göstermişti.