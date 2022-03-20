Domenec Torrent'le aynı anda göreve başlayan İsmail Kartal istatistiklerde büyük puan farkı attı





Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yeniden çıkışa geçerken, Kartal ile birlikte 20. Haftanın sonunda Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent ise bu 10 maçlık bölümde Kartal'ın bir hayli gerisinde kaldı. İsmail Kartal 32 puanla 5. Sırada aldığı Fenerbahçe'yi 30. Hafta sonunda 53 puanla 3. Sıraya çıkardı ve bu süreçte 21 puan topladı.