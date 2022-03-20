Domenec Torrent'le aynı anda göreve başlayan İsmail Kartal istatistiklerde büyük puan farkı attı

İsmail Kartal'dan Torrent'e büyük fark! Neredeyse ikiye katladı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent ile aynı hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Katalan teknik adama geride kalan 10 maçlık süreçte ligde büyük bir puan farkı atmayı başardı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. Haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup edip ligde puanını 53'e çıkardı ve ligde ikinci sıra için iddiasını güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'de 20. Hafta sonunda göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımının başında çıktığı 10 maçta 21 puan elde ederken, Sarı-Lacivertli takımı yeniden Şampiyonlar Ligi potasına sokmayı başardı.