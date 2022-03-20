Terim ve Tuchel başaramadı Volkan Demirel başardı

Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre Mor, şimdilerde adeta şov yapıyor. Emre Mor, Galatasaray'da Fatih Terim ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan Emre Mor, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Bununla da kalmayan Emre Mor, cumartesi gecesi Kayserispor'a karşı hat-trick yaparak toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce bir sezonda en fazla 2 gol atan Emre Mor, sezon rekorunu tek maçta kırmayı da başardı.

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