Özel Haber I Emre Mor'a Volkan Demirel dopingi! Bir dönem Türk futbolunun Messi'siydi!

Daha önce bir sezonda en fazla iki gol atabilen Emre Mor, Volkan Demirel'in göreve gelişi sonrası 5 kez ağları sarsarak kendisi adına yeni bir rekora imza atmış oldu.

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Volkan Demirel ise daha önce Tuchel ve Fatih Terim gibi ünlü teknik adamlarla çalışmasına rağmen istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor'dan aldığı yüksek verimle fark yaratmayı başardı.