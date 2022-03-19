Özel Haber I Emre Mor'a Volkan Demirel dopingi! Bir dönem Türk futbolunun Messi'siydi!

Türk futbolunun 'Lionel Messi'si olarak gösterilmesine rağmen geçmişte futbolundan çok, saha içi ve saha dışı disiplinsizlikleri ile gündeme gelen Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu...
Daha önce Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi takımların formasını giyen ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre, bu sezon transfer olduğu Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te altın sezonunu yaşıyor.
Borussia Dortmund'da Thomas Tuchel, Galatasaray'da ise Fatih Terim gibi önemli teknik adamlarla çalışmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Karagümrük'te sezonun ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile adeta yeniden doğmayı başardı. Demirel'in göreve gelişi sonrası yaklaşık 4 yıl sonra ligde gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından ise hız kesmedi. Ligde Kayserispor'a karşı hat-trick yapan Emre Mor, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkarmış oldu.