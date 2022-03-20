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    • 20.03.2022 12:33
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    • 20.03.2022 12:37
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    Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'ın 17'lik yıldızı Emirhan İlkhan ortalıktan kayboldu! 8 maçta 35 dakika!

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de performansıyla Beşiktaşlı taraftarın sevgisini toplayan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, adeta ortalıklardan kayboldu. Emirhan, Beşiktaş’ın oynadığı son 8 resmi maçta sadece 35 dakika süre alabildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr

    Sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli'nin tercihleri büyük tartışma konusu.

    Genç hocanın özellikle Emirhan İlkhan konusundaki tutumu taraftarların tepkisini çekiyor. Karaveli'nin göreve gelişinden sonra forma şansı bulmaya başlayan 17 yaşındaki futbolcu gösterdiği müthiş performansla bir anda gündeme oturmuştu. Rizespor deplasmanında çok şık bir gol atan Emirhan kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

    Ancak 17'lik yıldızın bir süre sonra adeta ortalıklardan kayboldu. Emirhan, Beşiktaş'ın oynadığı son 8 resmi maçta sadece 35 dakika süre alabildi.
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            Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal'ın 17'lik yıldızı Emirhan İlkhan ortalıktan kayboldu! 8 maçta 35 dakika!
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