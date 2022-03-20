Son dakika Galatasaray haberleri... Büyük tartışmalara konu olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı Torrent döneminin vazgeçilmezi oldu

Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu geliyor. Fatih Terim döneminde ortaya çıkan başarısız tablonun en büyük sorumlusu olarak orta alandaki sıkıntılar gösterilirken, fatura adeta bu iki futbolcuya çıkartılmıştı.
Domenec Torrent'in göreve gelmesinden sonra Taylan ve Berkan yine tartışmaların içinde yer aldı. Yapılan yorumlarda iki futbolcunun da İspanyol teknik adamın sistemine uygun olmadığı ve bundan sonra forma giymelerinin zor olduğu belirtilmişti.