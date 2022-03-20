Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2022 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2022 13:00
    ABONE OL

    Son dakika Galatasaray haberleri... Büyük tartışmalara konu olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı Torrent döneminin vazgeçilmezi oldu

    Fatih Terim döneminde ortaya çıkan başarısız tablonun en büyük sorumlusu olarak orta alandaki sıkıntılar gösterilirken fatura Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'ya çıkarılmıştı. Yapılan yorumlarda iki futbolcunun da Torrent'in sistemine uygun olmadığı ve bundan sonra forma giymelerinin zor olduğu belirtilmişti. Ancak Taylan ve Berkan, Torrent döneminin de vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Torrent döneminin vazgeçilmezleri

    Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu geliyor. Fatih Terim döneminde ortaya çıkan başarısız tablonun en büyük sorumlusu olarak orta alandaki sıkıntılar gösterilirken, fatura adeta bu iki futbolcuya çıkartılmıştı.

    Domenec Torrent'in göreve gelmesinden sonra Taylan ve Berkan yine tartışmaların içinde yer aldı. Yapılan yorumlarda iki futbolcunun da İspanyol teknik adamın sistemine uygun olmadığı ve bundan sonra forma giymelerinin zor olduğu belirtilmişti.

    Ancak tüm bu tahminler tam anlamıyla taça çıktı. Taylan ve Berkan, Torrent döneminin de vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.

        Her iki futbolcu da İspanyol hoca yönetimindeki çıkılan 11 resmi maçın 10'unda forma giydi. Taylan söz konusu süreçte 815 dakika, Berkan ise 831 dakika sahada kaldı.

        İki futbolcu; Marcao, Kerem ve Nelsson'un ardından Torrent'in en fazla süre verdiği futbolcular olmayı da başardı.

        Taylan ara transferde takıma katılan Şili Milli Takımı'nın yıldızı Erick Pulgar'a formasını kaptırmazken her hafta artan bir performans sergilemeye başladı.
            Türkiye’nin ilk SİDA’sı dünyaya açılıyor
            Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Büyük tartışmalara konu olan Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı Torrent döneminin vazgeçilmezi oldu
                SON DAKİKA