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    • Spor
    • 20.03.2022 12:10
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    • 20.03.2022 12:10
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    LeBron James NBA tarihine geçti! Tarihin en skorer 2'nci ismi oldu

    Düynanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcularından olan LeBron James, 36 bin 947 sayı ile Karl Malone'yi geçerek NBA tarihinin en skorer 2'nci oyuncusu oldu.

    LeBron James NBA tarihine geçti

    Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 36 bin 947 sayı ile NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu oldu. Amerikan Basketbol Ligi (NBA), gece oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizard'a 127-119 mağlup olurken LeBron James tarihe geçti. Mücadelede 38 sayı kaydeden LeBron, NBA kariyerinde toplam 36 bin 947 sayıya ulaşarak NBA tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

    37 yaşındaki yıldız oyuncu, tüm zamanların en iyi 4 numaralarından biri olarak gösterilen Karl Malone'yi geride bırakarak en skorer ikinci oyuncu olurken listenin zirvesinde 38 bin 387 sayı ile Kerim Abdülcabbar bulunuyor.

    NBA'de gecenin sonuçları şöyle:
    Bucks: 119 - Timberwolves: 138
    Mavericks: 108 - Hornets: 129
    Pistons: 109 - Cavaliers: 113
    Lakers: 119 - Wizards: 127

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