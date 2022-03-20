Real Madrid - Barcelona CANLI MAÇ İZLE! El Clasico ⚽Real Madrid - FC Barcelona maçı izle canlı bedava kesintisiz!

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı geldi çattı. Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Haberimiz üzerinden Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak takip edebilirsiniz...
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. 51 puan toplayan Barcelona ise 4. sırada yer alıyor. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.