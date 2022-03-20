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    • Spor
    • 20.03.2022 22:44
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    • 20.03.2022 22:46
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    Real Madrid - Barcelona CANLI MAÇ İZLE! El Clasico ⚽Real Madrid - FC Barcelona maçı izle canlı bedava kesintisiz!

    La Liga 29'uncu hafta mücadelesinde büyük gün geldi. Real Madrid Barcelona maçı ile El Clasico heyecanı ekranlara taşınacak. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak. Maç severler karşılaşmanın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haberimiz üzerinden Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak takip edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Real Madrid - Barcelona CANLI MAÇ İZLE!

    İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı geldi çattı. Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalı hakkında araştırmalara başladı. Haberimiz üzerinden Real Madrid Barcelona maçını canlı olarak takip edebilirsiniz...



    Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Real Madrid, topladığı 66 puanla zirvede bulunuyor. 51 puan toplayan Barcelona ise 4. sırada yer alıyor. Birçok dünya yıldızının sahne alacağı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak.

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    REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    İspanya La Liga'nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

        REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Asensio, Vinicius

        Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pique, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Torres
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        Haberler Spor Real Madrid - Barcelona CANLI MAÇ İZLE! El Clasico ⚽Real Madrid - FC Barcelona maçı izle canlı bedava kesintisiz!
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