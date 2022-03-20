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    • Spor
    • 20.03.2022 20:37
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    • 20.03.2022 20:44
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    Galatasaray'dan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem kararlarına isyan: "İki pozisyonda ayağım kırılabilirdi"

    Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi ve “2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Bu pozisyonlar nasıl değerlendiriliyor?" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından da duruma tepki gösterildi.

    İki pozisyonda ayağım kırılabilirdi

    Gaziantep Fk'ya 3-1 yenildikleri maç sonrası, yoğun bir tempodan çıktıklarını söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "10 günde dördüncü maçımız olack. AIslında maça güzel de başladık. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlasaydık farklı olabilirdi" dedi.



    Hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaraylı oyuncu, "Sadece bir şey söylemek istiyorum. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem ağabeyimiz saha içerisinde bize birader diye hitap ederken pozisyonu sorduğumuzda "bakıldı" diyor, tepki gösteriyor. Bu pozisyona nasıl bakıldı? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Bunlar nasıl değerlendiriliyor? Galatasaray takımına karşı pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep FK galip geldi; ama sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum, bana yakışan bir şey değil. Ama birilerinin bunları söylemesi gerekiyor ki bize olan tavır belki değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onlardan bize gelen tavırlar çok farklı. VAR'a 30 saniyede bakılıyor, bize penaltı olacakken 3-4 dakikada karar alınıyor" ifadelerini kullandı.

    Kerem sözlerinin sonunda, "Yenildik. Milli araya gidiyoruz. Umarım milli ara sonrası galibiyetler serisine devam ederiz" diye konuştu.



    GALATASARAY'DAN TEPKİ!
    Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, aşil tendonuna aldığı müdahalelerle iki kez yerde kalmıştı.

    Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kerem'in ayağının maç sonundaki halini paylaştı.
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        Haberler Spor Galatasaray'dan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem kararlarına isyan: "İki pozisyonda ayağım kırılabilirdi"
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