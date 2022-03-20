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    • Spor
    • 20.03.2022 23:11
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    • 20.03.2022 23:11
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    Real Madrid - Barcelona | CANLI ANLATIM

    Dünyadaki tüm futbol tutkunlarının gözünü çevirdiği ve nefesini tuttuğu Real Madrid - Barcelona maçın başladı. Şampiyonluğu hedefleyen Real Madrid ile liderlik koltuğunu gözüne kestiren Barcelona'nın tek amacı 3 puanı almadk. Dev maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Real Madrid - Barcelona | CANLI ANLATIM

    Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

    Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çalıyor. Birçok dünya yıldızının sahne aldığı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanıyor.

    REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER
    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius
        Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
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