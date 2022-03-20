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    • Spor
    • 20.03.2022 18:02
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    • 20.03.2022 18:02
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    📺Gaziantep FK - Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! ⚽ Gaziantep GS maçı GENİŞ ÖZETİ - GOLLER!

    Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı Kırmızı ekip ile toplamda 6 kez karşı karşıya gelen Gaziantep FK, hiç galibiyet elde edemedi. Şimdi gözler bugün oynanacak maça çevrildi. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haberimizden Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip edebilirsiniz. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle - Gaziantep - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    takvim.com.tr
    📺Gaziantep FK - Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE!

    Gaziantep FK - Galatasaray maçı için beklenen an geldi çattı. Süper Lig'in 30. hafta mcüadelesinde Gaziantep ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haberimizden Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip edebilirsiniz. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle - Gaziantep - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    İLK 11'LER
    Gaziantep FK: GÜNAY, CAULKER, ERTUĞRUL, İBRAHİM, KİTSİOU, DOĞAN, VETRİH, MAXİM, SAGAL, RECEP, FİGUEİREDO (Muhtemel)
    Galatasaray: MUSLERA, SEMİH, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, EMRE, KEREM, GOMIS

    GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. 20 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK ile ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi. Bugün saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı izle - Gaziantep - GS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, ligi en iyi yerde bitirmek istiyor. Süper Lig'de geçen hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp, ligdeki çıkışını devam ettirmek peşinde.



        LİGDEKİ 6. RANDEVU
        Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 12 golüne, Gaziantep temsilcisi 5 golle karşılık verdi.

        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

        SON 4 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Konyaspor'a kaybetti.



        DEPLASMAN KARNESİ
        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplamanda 14 karşılaşmaya çıktı. Aslan geride kalan 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 24 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

        MUSTAFA MUHAMMED VE ÖMER BAYRAM CEZALI
        Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu cezalı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Gaziantep FK mücadelesinde takımının yanında olamayacak.
        Galatasaray'da ayrıca kaleci Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
        Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
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        Haberler Spor 📺Gaziantep FK - Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! ⚽ Gaziantep GS maçı GENİŞ ÖZETİ - GOLLER!
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