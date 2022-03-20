CSKA'da oynayan Yusuf Yazıcı'nın Rubin Kazan'a kafa gölü atması 4 gün önceki diyaloğu akıllara getirdi!

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli yıldız gollerine devam ediyor. Yıldız oyuncu bugün biri kafayla olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 4 maçta 6 gole ulaştı. Yıldız oyuncunun CSKA formasıyla ayrıca 2 de asisti bulunuyor.
Yazıcı'nın takımı CSKA Moskova bugün Rubin Kazan'ı evinde 6-1 yendi. Milli oyuncunun bugün kafa golü atması 4 gün önce bir TV kanalında yaptığı sohbeti akıllara getirdi.
Yusuf Yazıcı 4 gün önce, "Yakında görürsünüz kafayla da gol atacağım" mesajı vermişti.