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    • Spor
    • 20.03.2022 16:10
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    • 20.03.2022 16:10
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    CSKA'da oynayan Yusuf Yazıcı'nın Rubin Kazan'a kafa gölü atması 4 gün önceki diyaloğu akıllara getirdi!

    CSKA'da forma giyen Yusuf Yazıcı, bugün oynanan Rubin Kazan maçında kafa golü attı. Yazıcı'nın golü sonrası akıllara 4 gün önce katıldığı bir TV programı geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Fransa Ligi ekiplerinden Lille'den CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli yıldız gollerine devam ediyor. Yıldız oyuncu bugün biri kafayla olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı.

    Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 4 maçta 6 gole ulaştı. Yıldız oyuncunun CSKA formasıyla ayrıca 2 de asisti bulunuyor.

    Yazıcı'nın takımı CSKA Moskova bugün Rubin Kazan'ı evinde 6-1 yendi. Milli oyuncunun bugün kafa golü atması 4 gün önce bir TV kanalında yaptığı sohbeti akıllara getirdi.

    Yusuf Yazıcı 4 gün önce, "Yakında görürsünüz kafayla da gol atacağım" mesajı vermişti.

        İşte o diyalog:

        -Yorumcu: "Yusuf yeterince kafa golü görmüyoruz"
        - Yusuf Yazıcı: "Umarım yakında görürsün de rahatlarsın Erdal Abi!"

        25 yaşındaki milli yıldız 2019 yılında 17.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.

        Bilindiği gibi Trabzonspor efsanelerinden Fatih Tekke Rusya Ligi'nde Zenit, Gökdeniz Karadeniz ise Rubin Kazan formalarını giymişti. İki efsane oyuncudan sonra Yusuf Yazıcı da Rusya kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
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        Haberler Spor CSKA'da oynayan Yusuf Yazıcı'nın Rubin Kazan'a kafa gölü atması 4 gün önceki diyaloğu akıllara getirdi!
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