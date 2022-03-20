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    • Spor
    • 20.03.2022 18:58
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    • 20.03.2022 19:48
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    🏅Formula 1 Bahreyn GP KİM KAZANDI? 🚩Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim birinci oldu?🏆 20 MART 2022 F1 puan durumu!

    Yarış tutkunları için beklenen gün geldi çattı. Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Bugün Bahreyn büyük heyecana sahne oldu. Saat 18:00’te başlayan yarışta kimin birinci olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim kazandı? 20 MART 2022 F1 puan durumu nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🏅Formula 1 Bahreyn GP KİM KAZANDI?

    Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1'de 2022 sezonu Bahreyn Grand Prix'si ile start verdi. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim kazandı? 20 Mart 2022 F1 puan durumu! Formula 1 Bahreyn birincisi kim oldu? İşte F1 son durum!

    Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

    SON DAKİKA | FORMULA 1'DE SEZONUN İLK ZAFERİ LECLERC'İN

    SON DAKİKA HABERİ: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.

        Sakhir Çölü'ndeki 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'ndeki yarışa pole pozisyonda başlayan Charles Leclerc, başından sonuna kadar önde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamladı. Son dünya şampiyonu Max Verstappen, son üç turda yarışa veda etti.

        FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de yapıldı. Yeni sezonun ilk yarışı olarak kayıtlara geçen Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

        Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00

        FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

        F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.
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        Haberler Spor 🏅Formula 1 Bahreyn GP KİM KAZANDI? 🚩Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim birinci oldu?🏆 20 MART 2022 F1 puan durumu!
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