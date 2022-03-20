🏅Formula 1 Bahreyn GP KİM KAZANDI? 🚩Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim birinci oldu?🏆 20 MART 2022 F1 puan durumu!

Yarışseverler aylardır bu anı bekliyordu. Formula 1'de 2022 sezonu Bahreyn Grand Prix'si ile start verdi. Peki, Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim kazandı? 20 Mart 2022 F1 puan durumu! Formula 1 Bahreyn birincisi kim oldu? İşte F1 son durum!
Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
SON DAKİKA | FORMULA 1'DE SEZONUN İLK ZAFERİ LECLERC'İN
SON DAKİKA HABERİ: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc kazandı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz finişi ikinci sırada gördü.