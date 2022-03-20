🏅Formula 1 Bahreyn GP KİM KAZANDI? 🚩Formula 1 Bahreyn Grand Prix kim birinci oldu?🏆 20 MART 2022 F1 puan durumu!

Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.