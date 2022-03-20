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    • Spor
    • 20.03.2022 18:12
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    • 20.03.2022 18:14
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    📺Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! 👉FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz!

    Süper Lig'in 30. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında hedef mutlak galibiyet. Sarı Lacivertli takım evinde 3 puana ulaşmak istiyor. Taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Haberimizin içerisinden Fenerbahçe Konyaspor maçının canlı anlatımını takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz seçenekleri...

    takvim.com.tr
    📺Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'de heyecan dorukta. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. 19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Haberimizin içerisinden Fenerbahçe Konyaspor maçının canlı anlatımını takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz seçenekleri...

    Süper Lig'de bugün üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele var. Açık farkla lider olan Trabzonspor'un arkasında 55 puanı bulunan Konyaspor ile 50 puanlı 3. basamaktaki Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

    19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe kazanıp puan farkını azaltmayı, Konyaspor da yine galip gelerek arayı açmayı planlıyor. Bu da maçın heyecanını bir kat daha artırıyor.

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    İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ ÖNCESİ TAKIMA MOTİVASYON

    Bu önemli karşılaşma öncesinde İsmail Kartal ekibiyle sıkı bir çalışma içindeydi. Deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor'un son karşılaşmalarını mercek altına aldı.

    Rakiplerinin artı ve eksi yönlerini belirledi. Bunları öğrencilerine de bir bir aktardı. Kartal ayrıca bir de motivasyon konuşması yaparak "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Şampiyon olamadık, kupadan elendik. Avrupa'ya da veda ettik. En azından lig ikinciliğini alarak onların yüzünü güldürmeliyiz" ifadelerini kullandı.



        KANARYA 31 GALİBİYET ELDE ETTİ
        İki takım daha önce 41 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya 31 galibiyet elde etti. Konyaspor 7 defa kazandı. Sarı-lacivertliler 106 gol kaydetti. Yeşil-beyazlıların ise 46 golü bulunuyor.

        Fenerbahçe, Konyaspor'u evinde 20 defa konuk etti. 17 maçı kazandı. 2 defa kaybetti. 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Gollerde de 58-20 üstünlüğü bulunuyor.



        EN AZ 40 BİN TARAFTAR BEKLENTİSİ
        Sarı-lacivertlilerin, Devler Ligi için büyük önem taşıyan Konyaspor randevusuna ilgi büyük. Taraftarlar satışa çıkan biletlerin yüzde 70'ini tüketmiş durumda. Karşılaşma gününde kalan biletlerin de bir kısmının bitmesi bekleniyor. En az 40 bin taraftar beklentisi var.

        FENERBAHÇE - KONYASPOR 11'LER:

        Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

        İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Amilton, Bytqi, Cikalleshi
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        Haberler Spor 📺Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! 👉FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz!
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