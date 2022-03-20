Süper Lig'de heyecan dorukta. Fenerbahçe Konyaspor mücadelesi için nefesler tutuldu. 19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Haberimizin içerisinden Fenerbahçe Konyaspor maçının canlı anlatımını takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz seçenekleri...
Süper Lig'de bugün üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele var. Açık farkla lider olan Trabzonspor'un arkasında 55 puanı bulunan Konyaspor ile 50 puanlı 3. basamaktaki Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.
19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe kazanıp puan farkını azaltmayı, Konyaspor da yine galip gelerek arayı açmayı planlıyor. Bu da maçın heyecanını bir kat daha artırıyor.
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İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ ÖNCESİ TAKIMA MOTİVASYON
Bu önemli karşılaşma öncesinde İsmail Kartal ekibiyle sıkı bir çalışma içindeydi. Deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor'un son karşılaşmalarını mercek altına aldı.
Rakiplerinin artı ve eksi yönlerini belirledi. Bunları öğrencilerine de bir bir aktardı. Kartal ayrıca bir de motivasyon konuşması yaparak "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Şampiyon olamadık, kupadan elendik. Avrupa'ya da veda ettik. En azından lig ikinciliğini alarak onların yüzünü güldürmeliyiz" ifadelerini kullandı.