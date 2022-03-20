📺Fenerbahçe - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! 👉FB - İttifak Holding Konya maçı izle canlı bedava kesintisiz!

Süper Lig'de bugün üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele var. Açık farkla lider olan Trabzonspor'un arkasında 55 puanı bulunan Konyaspor ile 50 puanlı 3. basamaktaki Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler.

19.00'daki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Her iki takımın da hedefi bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak. Fenerbahçe kazanıp puan farkını azaltmayı, Konyaspor da yine galip gelerek arayı açmayı planlıyor. Bu da maçın heyecanını bir kat daha artırıyor.