Fenerbahçe - Konyaspor | CANLI ANLATIM

Rakiplerinin artı ve eksi yönlerini belirledi. Bunları öğrencilerine de bir bir aktardı. Kartal ayrıca bir de motivasyon konuşması yaparak "Bu sezon camiamızı çok üzdük. Şampiyon olamadık, kupadan elendik. Avrupa'ya da veda ettik. En azından lig ikinciliğini alarak onların yüzünü güldürmeliyiz" ifadelerini kullandı.