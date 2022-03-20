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    Fenerbahçe 1.98’lik Senegalli stopere kancayı attı! Olympiakos’la Cisse pazarlığı

    Önümüzdeki sezon Kim-Min Jae ya da Szalai’den en az birini 20 milyon Euro bedelle satmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98’lik dev stoper Pape Cisse’yi Olympiakos’tan istedi. Yunan kulübü 12 milyon Euro talep etti.

    Olympiakos’la Cisse pazarlığı

    Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos forması giyen Pape Cisse için devreye girdi. Fenerbahçe'nin bu transfer için bir planı var. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoperde boşalacak yere Pape Cisse'yi monte etmek istiyor. Olympiakos ile yapılan ilk görüşmede Yunan kulübünün 12 milyon Euro istediği öğrenildi. Kim ya da Szalai'den birini en az 20 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik Senegalli stoper için 8 milyon Euro civarında bir bedel ödemek istiyor.



    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    Sarı-Lacivertli kurmaylar, Pape Cisse için Olympiakos ile bir görüşme daha yapacak. Eğer Yunan kulübü bu görüşmede indirimi kabul ederse dev stoper önümüzdeki sezon çubuklu formayı giyecek.

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