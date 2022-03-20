CANLI | Antalyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan Sinik, Adriano, Wright

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Chiquinho, Muhammed, Süleymanov, Serginho, Umut Nayir

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlıyor.