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    • Spor
    • 20.03.2022 13:32
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    • 20.03.2022 13:32
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    CANLI | Antalyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 30'uncu hafta maçları bugün de devam ediyor. Nuri Şahin yönetiminde üst üste aldığı puanlarla küme düşme hattının yukarısına çıkan Antalyaspor evinde Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - Giresunspor

    Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
    Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan Sinik, Adriano, Wright
    Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Traore, Chiquinho, Muhammed, Süleymanov, Serginho, Umut Nayir

    ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Antalyaspor - Giresunspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlıyor.

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