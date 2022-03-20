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    • 20.03.2022 13:37
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    • 20.03.2022 13:43
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    Galatasaray göndermişti! Performansıyla parmak ısırtıyor! Yunus Akgün'ün tek rakibi Cenk Tosun

    Süper Lig'de bu sezon yıldızı parlayan isimlerin başında Yunus Akgün geliyor. Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan ve sergilediği 7 gol 8 asistlik performansıyla adeta parmak ısırtan Akgün, 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig’de en çok gole katkı yapan 23 yaş altı yerli futbolcu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray göndermişti! Şimdi takımını sırtlıyor

    Süper Lig'de sezona damgasını vuran isimlerden birisi Yunus Akgün oluyor. Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a giden genç yıldız 7 gol ve 8 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkı yapmayı başardı.



    21 yaşındaki Yunus böylece 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok gole katkı yapan 23 yaş altı yerli futbolcu oldu. Son olarak 2017-18'de Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı 10 gol ve 5 asistle 15 gole katkıda bulunmuştu.



    Ligin kalan bölümünde Yusuf Yazıcı'yı geçmesine kesin gözüyle bakılan Yunus Akgün'ün karşısına yeni bir rakip çıkacak. O rakip de Cenk Tosun!
    Kariyerini Everton'da sürdüren milli futbolcu, Gaziantepspor formasıyla 2010-11 sezonunda 16, 2012-13 sezonunda 18, 2013-14 sezonunda ise 19 gole direkt katkı yapmıştı.



        Eğer Yunus Akgün sezonun kalan bölümünde 5 gole daha katkı yapabilirse 8 yıl sonra ligde en fazla gol katkısı veren 23 yaş altı yerli futbolcu olacak.
        Bu alanda son 20 yılın rekoru ise Arda Turan ve Tuncay Şanlı'ya ait.



        Arda 2007-08 sezonunda Galatasaray formasıyla 7 gol atıp 14 asist yaparak 21 gole katkı vermişti. Tuncay da 2003-04 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 19 gol ve 2 asistle 21 gole katkı yapmıştı.

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