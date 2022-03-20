Galatasaray göndermişti! Performansıyla parmak ısırtıyor! Yunus Akgün'ün tek rakibi Cenk Tosun





21 yaşındaki Yunus böylece 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok gole katkı yapan 23 yaş altı yerli futbolcu oldu. Son olarak 2017-18'de Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı 10 gol ve 5 asistle 15 gole katkıda bulunmuştu.