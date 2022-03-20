Galatasaray göndermişti! Performansıyla parmak ısırtıyor! Yunus Akgün'ün tek rakibi Cenk Tosun

Süper Lig'de sezona damgasını vuran isimlerden birisi Yunus Akgün oluyor. Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a giden genç yıldız 7 gol ve 8 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkı yapmayı başardı.
21 yaşındaki Yunus böylece 2017-2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de en çok gole katkı yapan 23 yaş altı yerli futbolcu oldu. Son olarak 2017-18'de Trabzonspor formasını giyen Yusuf Yazıcı 10 gol ve 5 asistle 15 gole katkıda bulunmuştu.
Ligin kalan bölümünde Yusuf Yazıcı'yı geçmesine kesin gözüyle bakılan Yunus Akgün'ün karşısına yeni bir rakip çıkacak. O rakip de Cenk Tosun!
Kariyerini Everton'da sürdüren milli futbolcu, Gaziantepspor formasıyla 2010-11 sezonunda 16, 2012-13 sezonunda 18, 2013-14 sezonunda ise 19 gole direkt katkı yapmıştı.