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    • Spor
    • 20.03.2022 13:27
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    • 20.03.2022 13:27
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    CANLI | Sivasspor - Altay maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 30. hafta maçında Sivasspor, küme düşme potasındaki Altay'ı ağırlıyor. Her iki takım da kazanarak 3 puanı cebine koymak istiyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Sivasspor - Altay

    Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    SİVASSPOR - ALTAY MAÇI 11'LERİ
    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Sefa Yılmaz, Max Gradel, Kayode
    Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Paixao

    SİVASSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Sivasspor - Altay maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Sivasspor - Altay maçı canlı anlatım izle
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