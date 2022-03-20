CANLI | Sivasspor - Altay maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



SİVASSPOR - ALTAY MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Sefa Yılmaz, Max Gradel, Kayode

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Paixao

SİVASSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Altay maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.