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    Beşiktaş sayısız net fırsatı harcadı! Hatay'a karşı sahasında iki puan bıraktı...

    Beşiktaş 22 şutla Hatay kalesini bombardımana tuttu. 90 dakika boyunca 5 net gol fırsatı harcadı. Son vuruşlardaki ‘beceriksizlik’ ise 2 puana patladı.

    Kaçan balık büyük olur

    Beşiktaş Hatayspor karşısında dünyaları kaçırdı, 1 puana razı oldu... Rakibi karşısında maç boyunca birçok pozisyona giren Siyah- Beyazlılar, bitiricilik konusunda yetersiz kaldı. Beşiktaşlı futbolcular dün 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut attı. Bu alanda sezon rekoru kırdı. 12 isabetli şutun 11'ini Hatay'ın kalecisi Munir çıkardı.



    BATSHUAYİ TARAFTARLARI ÇILDIRTTI...
    Kartal, Hatayspor maçında toplam 5 net gol fırsatı harcadı. Beşiktaş'ta en fazla net gol fırsatı kaçıran isim ise 3 kez ile Siyah- Beyazlılar'ın maçtaki tek golünü atan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü attığı gole rağmen kaçırdıkları ile taraftarları çıldırttı.



    KARAVELİ: DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM
    Hatay maçı sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise, "Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü. Oyuncuların son vuruş performansından memnun değilim"ifadelerini kullandı.



        GENÇ EMRE'NİN TALİHSİZLİĞİ
        Beşiktaş'ta Ersin'in yokluğunda kaleyi koruyan 18 yaşındaki Emre Bilgin, takımının yediği golde pozisyon hatası yaptı.



        Larin maçın başında müsait pozisyonda bu fırsatı kullanamadı.



        Batshuayi karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.



            Batshuayi bu pozisyonda ise topu yakın mesafeden auta attı.



            BEŞİKTAŞ'TA İSMAEL İDDİASI!
            Beşiktaş'ın Önder Karaveli'nin yerine teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmak üzere olduğu ve Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmasının yakın olduğu iddia edildi. Ismael'in alternatifinin ise Daniel Farke olduğu kaydedildi.

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            Haberler Spor Beşiktaş sayısız net fırsatı harcadı! Hatay'a karşı sahasında iki puan bıraktı...
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