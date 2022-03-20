Beşiktaş sayısız net fırsatı harcadı! Hatay'a karşı sahasında iki puan bıraktı...

Beşiktaş Hatayspor karşısında dünyaları kaçırdı, 1 puana razı oldu... Rakibi karşısında maç boyunca birçok pozisyona giren Siyah- Beyazlılar, bitiricilik konusunda yetersiz kaldı. Beşiktaşlı futbolcular dün 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut attı. Bu alanda sezon rekoru kırdı. 12 isabetli şutun 11'ini Hatay'ın kalecisi Munir çıkardı.
BATSHUAYİ TARAFTARLARI ÇILDIRTTI...
Kartal, Hatayspor maçında toplam 5 net gol fırsatı harcadı. Beşiktaş'ta en fazla net gol fırsatı kaçıran isim ise 3 kez ile Siyah- Beyazlılar'ın maçtaki tek golünü atan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü attığı gole rağmen kaçırdıkları ile taraftarları çıldırttı.
KARAVELİ: DURUMDAN MEMNUN DEĞİLİM
Hatay maçı sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise, "Golü bulduktan sonraki bölümlerde fazlasıyla yaşadığımız top kayıpları hakimiyetimizi düşürdü. Oyuncuların son vuruş performansından memnun değilim"ifadelerini kullandı.