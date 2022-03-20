Beşiktaş sayısız net fırsatı harcadı! Hatay'a karşı sahasında iki puan bıraktı...





BEŞİKTAŞ'TA İSMAEL İDDİASI!

Beşiktaş'ın Önder Karaveli'nin yerine teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmak üzere olduğu ve Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmasının yakın olduğu iddia edildi. Ismael'in alternatifinin ise Daniel Farke olduğu kaydedildi.



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