Özel haber| Hatay maçında Beşiktaş dünyaları kaçırdı! Kartal'ın golcüleri net pozisyonları atamayınca taraftarlar çıldırdı





Beşiktaş Hatayspor karşısında dünyaları kaçırdı, 1 puana razı oldu... Rakibi karşısında maç boyunca birçok pozisyona giren Siyah-Beyazlılar, bitiricilik konusunda yetersiz kalınca rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı futbolcular dün 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut attı. Bu 22 şutun 12'sinde isabet sağladı. Ağları ise sadece 1 kez sarstı.