Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2022 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 23:02
    ABONE OL

    Özel haber| Hatay maçında Beşiktaş dünyaları kaçırdı! Kartal'ın golcüleri net pozisyonları atamayınca taraftarlar çıldırdı

    Özel haber... Süper Lig'in 30. haftasında evinde Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş net fırsatları değerlendiremeyerek 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın 22 şut ile sezon rekoru kırmasına rağmen Hatayspor karşısında 5 net gol fırsatını harcadı. Büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi 1 gol atmasına rağmen, kaçırdığı pozisyonlarla geceye damga vurdu. Belçikalı'nın yanı sıra takımın bir diğer golcüsü Cyle Larin'de kaçırdıklarıyla tepkilerin odağı oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber| Kartal kaçırdı taraftar çıldırdı

    Beşiktaş, 22 şut ile sezon rekoru kırdığı Hatayspor maçında 5 de net gol fırsatı harcadı. Michy Batshuayi bir gol atmasına rağmen kaçırdıkları ile geceye damga vurdu. Siyah-Beyazlılar kaybettiği iki puanla Avrupa yarışında yara aldı



    Beşiktaş Hatayspor karşısında dünyaları kaçırdı, 1 puana razı oldu... Rakibi karşısında maç boyunca birçok pozisyona giren Siyah-Beyazlılar, bitiricilik konusunda yetersiz kalınca rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı futbolcular dün 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut attı. Bu 22 şutun 12'sinde isabet sağladı. Ağları ise sadece 1 kez sarstı.



    Beşiktaş, Hatayspor maçında toplam 5 net gol fırsatı harcadı. Beşiktaş'ta en fazla net gol fırsatı kaçıran isim ise 3 kez ile Siyah-Beyazlılar'ın maçtaki tek golünü atan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü attığı gole rağmen kaçırdıkları ile taraftarları çıldırttı.



        Batshuayi'nin yanı sıra takımın bir diğer golcüsü Cyle Larin de net fırsatlardan faydalanamadı. Oyundan alınırken tepkiyle karşılaştı.



        Beşiktaş öte yandan Hatay karşısında attığı 22 şutla aynı zamanda bu sezon en fazla şut attığı maçı oynadı. Ancak buna rağmen sahada 2 puan bıraktı. Hatayspor'un kalecisi Münir ise Beşiktaş maçında yaptığı 11 kurtarışla Süper Lig'deki kurtarış rekorunu kırdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Özel haber| Hatay maçında Beşiktaş dünyaları kaçırdı! Kartal'ın golcüleri net pozisyonları atamayınca taraftarlar çıldırdı
            SON DAKİKA