Özel haber| Hatay maçında Beşiktaş dünyaları kaçırdı! Kartal'ın golcüleri net pozisyonları atamayınca taraftarlar çıldırdı

Beşiktaş, 22 şut ile sezon rekoru kırdığı Hatayspor maçında 5 de net gol fırsatı harcadı. Michy Batshuayi bir gol atmasına rağmen kaçırdıkları ile geceye damga vurdu. Siyah-Beyazlılar kaybettiği iki puanla Avrupa yarışında yara aldı
Beşiktaş Hatayspor karşısında dünyaları kaçırdı, 1 puana razı oldu... Rakibi karşısında maç boyunca birçok pozisyona giren Siyah-Beyazlılar, bitiricilik konusunda yetersiz kalınca rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı futbolcular dün 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut attı. Bu 22 şutun 12'sinde isabet sağladı. Ağları ise sadece 1 kez sarstı.
Beşiktaş, Hatayspor maçında toplam 5 net gol fırsatı harcadı. Beşiktaş'ta en fazla net gol fırsatı kaçıran isim ise 3 kez ile Siyah-Beyazlılar'ın maçtaki tek golünü atan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü attığı gole rağmen kaçırdıkları ile taraftarları çıldırttı.