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    • 19.03.2022 14:48
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    • 19.03.2022 14:49
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    ‘Yerli Messi’ Abdülkadir Ömür Süper Lig’deki en golcü sezonunu geçiriyor! Fransız ekibi Nice’in de radarına girdi

    Süper Lig lideri Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında kaybederken yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün attığı golle üzerine koymaya devam etti. Genç yıldız performansıyla Fransız ekibi Nice’in de radarına girdi. Fransızlar sezon sonunda transferi gerçekleştirmek için Trabzonspor’un kapısını çalacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Yerli Messi Fransızların radarında

    Çaykur Rizsepor deplasmanında fileleri havalandıran 'Yerli Messi' Süper Lig'deki en golcü sezonunu geçiriyor. Bu başarıda şüphesiz teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da payı büyük.



    Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta psikolojik yıkım yaşadı. Oyundan çıkan ve kulübede hıçkırıklarını tutamayan Abdülkadir Ömür, sonrasında ise yeniden ayağa kalkmayı başardı. O tarihte ona en büyük desteği veren Avcı'nın ta kendisiydi.

    Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun ekstra izin talebini reddetti ve idmanlara daha da erken gelmesini istedi. Yıldız futbolcu, antrenmanlar bittikten sonra kendisi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Umut Özalp ile çalışmaya devam etti.

        Her geçen hafta üzerine koyan Abdülkadir Ömür, attığı goller ve asistleriyle dikkat çekti. Genç yıldız performansıyla Fransız ekibi Nice'in de radarına girdi. Fransızlar sezon sonunda transferi gerçekleştirmek için Trabzonspor'un kapısını çalacak.

        Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 7 gol ve 2 asistle 9 gole katkıda bulunan Abdülkadir Ömür geçen sezonu 2 golle tamamlamıştı.
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        Haberler Spor ‘Yerli Messi’ Abdülkadir Ömür Süper Lig’deki en golcü sezonunu geçiriyor! Fransız ekibi Nice’in de radarına girdi
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