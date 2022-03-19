‘Yerli Messi’ Abdülkadir Ömür Süper Lig’deki en golcü sezonunu geçiriyor! Fransız ekibi Nice’in de radarına girdi

Çaykur Rizsepor deplasmanında fileleri havalandıran 'Yerli Messi' Süper Lig'deki en golcü sezonunu geçiriyor. Bu başarıda şüphesiz teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da payı büyük.
Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta psikolojik yıkım yaşadı. Oyundan çıkan ve kulübede hıçkırıklarını tutamayan Abdülkadir Ömür, sonrasında ise yeniden ayağa kalkmayı başardı. O tarihte ona en büyük desteği veren Avcı'nın ta kendisiydi.
Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun ekstra izin talebini reddetti ve idmanlara daha da erken gelmesini istedi. Yıldız futbolcu, antrenmanlar bittikten sonra kendisi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Umut Özalp ile çalışmaya devam etti.