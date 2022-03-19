Formula 1'de 2022 sezonu başlıyor! Yeni kurallar yeni özellikler ve 2022 takvimi! Songül Soysal gelişmeleri aktardı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlıyor. Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 20 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. 2022 sezonu pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Takımlar hem finansal hem de aerodinamik değişiklikler çerçevesinde şampiyonluk için çabalayacak.

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak. Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Markalar klasmanında ise Mercedes 8. şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.