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    • Spor
    • 19.03.2022 14:18
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    • 19.03.2022 14:18
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    Özel Haber I 12 milyon lira çöp oldu! Galatasaray'da ikinci Assunçao vakası

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde 550 bin Euro (7.3 milyon TL) ödenip kiralık sözleşmesi feshedilen Gustavo Assunçao'nun yerine transfer ettiği Erick Pulgar da tıpkı Brezilyalı oyuncu gibi istenileni veremedi. Yarım sezonluk ücreti 750 bin Euro (12.2 milyon TL) olan ve şu ana kadar Galatasaray'da yeteri kadar şans bulamayan Şilili Pulgar ikinci Assunçao vakası olarak kayıtlara geçti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I 12 milyon lira çöp oldu!

    Galatasaray'ın orta saha transferinde yüzü gülmedi... Sezon başında Portekiz'in Famaliçao takımından Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, Brezilyalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı. Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile Sarı-Kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.

    Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin Euro'luk maaşına ek olarak 100 bin Euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin Euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı. Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı.

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.

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    Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan ve yarım sezonluk ücreti ise 750 bin Euro (12.2 milyon TL) olan Şilili orta saha oyuncusu ligde kalan haftalar için de ilk 11'de düşünülmüyor.

        Assunçao sonrası orta sahaya transfer edilen Pulgar'da da hayal kırıklığı yaşayan Cimbom'un kasasından Şilili futbolcu için de kasadan ciddi bir rakam çıkmış olacak. Assunçao ve Pulgar için ödenen toplam rakam 1 milyon 300 bin Euro'yu (21.2 milyon TL) bulacak.
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        Haberler Spor Özel Haber I 12 milyon lira çöp oldu! Galatasaray'da ikinci Assunçao vakası
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