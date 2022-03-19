Özel Haber I 12 milyon lira çöp oldu! Galatasaray'da ikinci Assunçao vakası

Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin Euro'luk maaşına ek olarak 100 bin Euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin Euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı. Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı.