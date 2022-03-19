Trabzonspor karla kaplı zeminde Rizespor'a boyun eğdi

Karadeniz derbisinde Rizespor güldü: 3-2. Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor böylece bu sezon 2. yenilgisini aldı. Karla kaplı zeminde iki takım da çok zor anlar yaşadı. Visca'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı. Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Abdülkadir Ömür skoru 1-0 yaptı. 52. dakikada Boyd vurdu, Erce kurtardı. Ardından Boldrin'in kafa vuruşu da auta gitti. 57'de Rize penaltı kazandı. Pohjanpalo penaltıdan golünü attı ve skora eşitlik geldi: 1-1. 63'te Rize bir penaltı daha kazandı. Pohjanpalo yine golünü attı ve skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Djaniny sahneye çıktı, Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. 90+2. dakikada Rize lehine maçtaki 3. penaltı kararı çıktı. 90+5. dakikada Pohjanpalo beyaz noktada 3'te 3 yaptı ve Karadeniz derbisini kazanan Rizespor 7 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.