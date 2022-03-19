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    Trabzonspor karla kaplı zeminde Rizespor'a boyun eğdi

    Bordo-Mavililer, Abdülkadir ile öne geçti... Pohjanpalo üst üste iki penaltıyla Rize’yi öne geçirdi. Djaniny skoru yeniden dengeledi. 90+5’te son sözü yine penaltıdan Pohjanpalo söyledi.

    Beyaz kabus!

    Karadeniz derbisinde Rizespor güldü: 3-2. Adım adım şampiyonluğa giden lider Trabzonspor böylece bu sezon 2. yenilgisini aldı. Karla kaplı zeminde iki takım da çok zor anlar yaşadı. Visca'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı. Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Abdülkadir Ömür skoru 1-0 yaptı. 52. dakikada Boyd vurdu, Erce kurtardı. Ardından Boldrin'in kafa vuruşu da auta gitti. 57'de Rize penaltı kazandı. Pohjanpalo penaltıdan golünü attı ve skora eşitlik geldi: 1-1. 63'te Rize bir penaltı daha kazandı. Pohjanpalo yine golünü attı ve skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Djaniny sahneye çıktı, Trabzonspor 2-2'yi yakaladı. 90+2. dakikada Rize lehine maçtaki 3. penaltı kararı çıktı. 90+5. dakikada Pohjanpalo beyaz noktada 3'te 3 yaptı ve Karadeniz derbisini kazanan Rizespor 7 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.



    13 MAÇ SONRA YENİLGİ YAŞADI
    ARTIK şampiyonluk için gün sayan lider Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de ikinci yenilgisini Rize önünde aldı. Bordo- Mavililer son olarak tam 13 hafta önce yine deplasmanda Antalyaspor'a kaybetmişti.



    İŞTE MAÇIN 3 KRİTİK POZİSYONU
    Maçın hakemi Volkan Bayarslan, Rizespor lehine üç kez penaltı kararı verdi. 57'de Nwakaeme'nin Holmen'e hareketine penaltı kararı çıkarken, 63'te Denswil elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası beyaz nokta gösterildi. 90+2'de ise kaleci Erce'nin Pohjanpalo'yu düşürmesi nedeniyle 3. penaltı kararı çıktı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı kararlarına tepki gösterdi.
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Trabzonspor karla kaplı zeminde Rizespor'a boyun eğdi
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