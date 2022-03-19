Özel Haber I Büyük çöküş! Fenerbahçeli Ozan Tufan 7 ayda tepetaklak oldu

Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de istediği gibi gitmedi. Fiziksel olarak eskiye nazaran daha fit bir görüntü ile Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen bir türlü saha içinde eski formunu yansıtamayan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli kulüpte de bir türlü ilk 11 oyuncusu haline gelemedi.