Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2022 13:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 13:26
    ABONE OL

    Özel Haber I Büyük çöküş! Fenerbahçeli Ozan Tufan 7 ayda tepetaklak oldu

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan ve İngiltere hayali yarım sezon süren Ozan Tufan, devre arasında Sarı-Lacivertli kulübe geri gelmişti. 11'e girmekte büyük zorluk yaşayan Ozan Tufan A Milli Takım'a da çağırılmadı. 7 ay içinde Watford macerası başarısızlıkla sonuçlanan, geri döndüğü Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Tufan büyük bir buhranın içine girdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ozan Tufan 7 ayda tepetaklak oldu

    Ozan Tufan'ın yüzü bir türlü gülmüyor... Bu sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu her fırsatta dile getiren Ozan, kulübünde kendini gösteremeyince şubat ayında Sarı-Lacivertli kulübe geri dönmek zorunda kalmıştı.

    Watford formasıyla Premier Lig'de 7 maçta 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan için işler geri döndüğü Fenerbahçe'de de istediği gibi gitmedi. Fiziksel olarak eskiye nazaran daha fit bir görüntü ile Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen bir türlü saha içinde eski formunu yansıtamayan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli kulüpte de bir türlü ilk 11 oyuncusu haline gelemedi.

    Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Bu maçlarda gol ve asisti bulunmayan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli kulüpte bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

        Büyük bir form düşüklüğü yaşayan Ozan, son darbeyi ise A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan yedi. 26 yaşındaki futbolcu A Milli Takımımız'ın 24 Mart'ta Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edilmedi.

        OZAN TUFAN'IN İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7 ay içinde Watford macerası başarısızlıkla sonuçlanan, geri döndüğü Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve A Milli Takım'daki yerini kaptıran Ozan, büyük bir çöküşün içine girmiş oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor Özel Haber I Büyük çöküş! Fenerbahçeli Ozan Tufan 7 ayda tepetaklak oldu
            SON DAKİKA