Göztepe - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Küme düşme hattına en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 8 puan fark bulunan Göztepe, umutlarını sürdürmek adına galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Konyaspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe 'ye 5-2 kaybeden Alanyaspor ise 46 puanla 5. basamakta. Akdeniz ekibi, deplasmanda 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını korumak istiyor.





Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan müsabakayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif, Di Santo

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juvanfran, Borja, Oğuz