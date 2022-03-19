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    • Spor
    • 19.03.2022 16:03
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    • 19.03.2022 16:03
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    Göztepe - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle

    Göztepe, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Avrupa hedefi bulunan Alanyaspor mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Göztepe'nin ise puan veya puanlara ihtiyacı var. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Alanyaspor maçı | CANLI

    Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Küme düşme hattına en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 8 puan fark bulunan Göztepe, umutlarını sürdürmek adına galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Konyaspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından Fenerbahçe 'ye 5-2 kaybeden Alanyaspor ise 46 puanla 5. basamakta. Akdeniz ekibi, deplasmanda 3 puanı kapıp Avrupa iddiasını korumak istiyor.

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan müsabakayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    GÖZTEPE - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif, Di Santo

    Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Candeias, Emre Akbaba, Juvanfran, Borja, Oğuz

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    Haberler Spor Göztepe - Alanyaspor maçı canlı anlatım izle
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