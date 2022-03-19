Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.03.2022 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 16:22
    ABONE OL

    📺Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ⚽Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenebilecek mi?

    Süper Lig heyecanı devam ediyor ve futbol severler tarafından Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Süper Lig'in 30'uncu haftasında kara kartallar ile Hatayspor takımı karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu karşılaşma ekrana kilitleyecek. Peki Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? Peş peşe aldığı puanlar sonrasında 6. sıraya kadar yükselen Hatayspor, Beşiktaş BJK deplasmanından nasıl bir sonuçla çıkacak? İşte yoğun şekilde araştırılan tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    📺Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor severler gündemde yoğun bir şekilde Beşiktaş Hatayspor maçı ile ilgili bilgileri merak etmeye ve araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Hatayspor karşılaşması heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

    📺BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Emre, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Emirhan, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Hatayspor: Munir, Kamil, Sam, Burak, Onur, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf

        EVİNDE SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ

        Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

        ERSİN DESTANOĞLU CEZALI

        Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor. Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

        SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

        Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET

        Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi. Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı. Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Spor 📺Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ⚽Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenebilecek mi?
            SON DAKİKA