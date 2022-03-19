Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenebilecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor severler gündemde yoğun bir şekilde Beşiktaş Hatayspor maçı ile ilgili bilgileri merak etmeye ve araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş - Hatayspor karşılaşması heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
📺BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hatayspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
⚽BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Emre, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Emirhan, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Hatayspor: Munir, Kamil, Sam, Burak, Onur, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf