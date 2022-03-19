Adana Demirspor - Başakşehir I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Başakşehir maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ravil, Duarte, Lima, Tolga, Aleksic, Berkay, Trezeguet, Deniz, Okaka