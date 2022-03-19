Barcelona'nın Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tur atlaması dış basında geniş yer buldu. Özellikle İspanyol basını, Sarı-Kırmızılı taraftarların yarattığı müthiş atmosferi ön plana çıkardı. İşte gazetelerin başlıkları:
El Pais: Pedri İstanbul'u susturdu.
El Mundo Deportivo: Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zafer kazandırdı.
AS: Pedri cehennemi ateşe verdi!
El Confidencial: Barça El Clasico'dan önce geri döndü!
La Gazetta dello Sport: Pedri ve Aubameyang Barcelona'yı sürükledi, Galatasaray elendi.
Corriera dello Sport: Xavi Galatasaray'ı eledi, Barcelona çeyrek finalde.
L'Equipe: Geçen hafta sessiz kalan Barcelona, Galatasaray'ı yenerek çeyrek finale çıktı. Galatasaray müthiş atmosfere rağmen sakin kalan Barcelona'nın önüne geçemedi.
Kicker: Pedri'nin dahice golü Barcelona'nın dönüm noktası oldu.
- Spor
- 19.03.2022 Gazete
Dış basın Galatasaray-Barcelona maçına geniş yer verdi: “Barça cehennemde hayatta kaldı”
Dış basın, G.Saray-Barcelona maçına geniş yer ayırdı. Gazeteler, “Barça cehennemde hayatta kaldı” ve “Pedri cehennemi ateşe verdi” ifadesini kullandı.
Barcelona'nın Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tur atlaması dış basında geniş yer buldu. Özellikle İspanyol basını, Sarı-Kırmızılı taraftarların yarattığı müthiş atmosferi ön plana çıkardı. İşte gazetelerin başlıkları: