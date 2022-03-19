Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dış basın Galatasaray-Barcelona maçına geniş yer verdi: “Barça cehennemde hayatta kaldı”

    Dış basın, G.Saray-Barcelona maçına geniş yer ayırdı. Gazeteler, “Barça cehennemde hayatta kaldı” ve “Pedri cehennemi ateşe verdi” ifadesini kullandı.

    Barça hayatta kaldı

    Barcelona'nın Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tur atlaması dış basında geniş yer buldu. Özellikle İspanyol basını, Sarı-Kırmızılı taraftarların yarattığı müthiş atmosferi ön plana çıkardı. İşte gazetelerin başlıkları:
    El Pais: Pedri İstanbul'u susturdu.
    El Mundo Deportivo: Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zafer kazandırdı.
    AS: Pedri cehennemi ateşe verdi!
    El Confidencial: Barça El Clasico'dan önce geri döndü!
    La Gazetta dello Sport: Pedri ve Aubameyang Barcelona'yı sürükledi, Galatasaray elendi.
    Corriera dello Sport: Xavi Galatasaray'ı eledi, Barcelona çeyrek finalde.
    L'Equipe: Geçen hafta sessiz kalan Barcelona, Galatasaray'ı yenerek çeyrek finale çıktı. Galatasaray müthiş atmosfere rağmen sakin kalan Barcelona'nın önüne geçemedi.
    Kicker: Pedri'nin dahice golü Barcelona'nın dönüm noktası oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Spor Dış basın Galatasaray-Barcelona maçına geniş yer verdi: “Barça cehennemde hayatta kaldı”
        SON DAKİKA