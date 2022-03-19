Dış basın Galatasaray-Barcelona maçına geniş yer verdi: “Barça cehennemde hayatta kaldı”

Barcelona'nın Nef Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 yenerek tur atlaması dış basında geniş yer buldu. Özellikle İspanyol basını, Sarı-Kırmızılı taraftarların yarattığı müthiş atmosferi ön plana çıkardı. İşte gazetelerin başlıkları:

El Pais: Pedri İstanbul'u susturdu.

El Mundo Deportivo: Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zafer kazandırdı.

AS: Pedri cehennemi ateşe verdi!

El Confidencial: Barça El Clasico'dan önce geri döndü!

La Gazetta dello Sport: Pedri ve Aubameyang Barcelona'yı sürükledi, Galatasaray elendi.

Corriera dello Sport: Xavi Galatasaray'ı eledi, Barcelona çeyrek finalde.

L'Equipe: Geçen hafta sessiz kalan Barcelona, Galatasaray'ı yenerek çeyrek finale çıktı. Galatasaray müthiş atmosfere rağmen sakin kalan Barcelona'nın önüne geçemedi.

Kicker: Pedri'nin dahice golü Barcelona'nın dönüm noktası oldu.



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