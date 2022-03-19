Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Kara Kartal'da oynadığı futbolla büyük iz bırakan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar menajeri aracılığıyla Çebi'ye mesaj gönderdi. Beşiktaş Başkanı ise kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan ve Al Nassr'ın yolunu tutan yıldız golcünün isteğini geri çevirdi. 30 yaşındaki oyuncuyu istemeyen Çebi'nin yakın çevresine çarpıcı açıklamalar yaptığı öğrenildi. Başkan Çebi'nin, "Taraftarımız rahat olsun. Aboubakar'dan daha iyi bir santrfor alacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandığı belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde golcü transferi için yeni bir çalışma başlatacağı belirtildi. Beşiktaş'ın santrforu Batshuayi bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Kiralık sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız sezon sonu Chelsea'ye dönecek.Aboubakar, Beşiktaş'a dönmek için Başkan Çebi'ye haber gönderdi. Kamerunlu yıldızı geri çeviren Çebi, "Ondan daha iyisini transfer edeceğiz" dedi.

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