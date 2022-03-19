A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu





İSTANBUL VE KEÇİÖREN PUANLARI PAYLAŞTI

Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Keçiörengücü puanları paylaştı: 1-1. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın gollerini 32. dakikada penaltıdan Eze ve 44. dakikada Topalli attı.



KARA KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR!

Süper Lig'de son iki maçtan sadece 1 puan çıkartan Beşiktaş bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar'da kaleci Ersin Destanoğlu cezalı olduğu için zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek... Onun yerine kaleyi genç Emre Bilgin koruyacak.



KARTAL'DA SARI ALARM

Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Josef, Larin, Rıdvan, Alex Teixeira, Rosier ve Güven, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görürse Trabzon'a karşı oynayamayacaklar.



A.DEMİR-BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de bugün A.Demir ile Başakşehir karşılaşacak. Maç saat 16.00'da... Aynı saatte Göztepe ile Alanya mücadele edecek. Saat 13.30'da Malatya ile Kasımpaşa kapışacak.



F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ

Basketbol Süper Ligi'nde bugün F.Bahçe Beko ile Beşiktaş Icrypex karşılaşacak. Derbi saat 15.30'da başlayacak. Anadolu Efes ise saat 20.15'te Darüşşafaka'nın konuğu olacak.



LAMPARD ELİNİ KIRDI!

Everton'un teknik direktörü Lampard, Newcastle United maçında 90+9. dakikada Iwobi'nin attığı golden sonra sevincini abarttı. Efsane oyuncu sevinçten elini kırdı.

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