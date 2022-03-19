A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'dan Yunus Akgün, Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ilk kez kadroda yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'den Serdar Aziz, CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz ve Getafe'den Enes Ünal yeniden kadroya alındı. Portekiz maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, "Kağıt üstündeki gerçekler var. Ama oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarından eminim. Portekiz'e rahat oyun oynatmayacaklar" ifadesini kullandı.
KALECİ
Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
DEFANS
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (A.Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
FORVET
Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)
MOR VE ÖTESİ
Süper Lig'de dün oynanan bir diğer maçta Fatih Karagümrük, evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerinin 3'ünü de Emre Mor attı. Goller 10, 35 ve 75. dakikalarda geldi. Emre Mor, şimdiye kadar hiçbir sezonda 3 gol birden atmazken, dün gece hat-trick'e imza atmış oldu. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.
VEDAT FENER'E GÖZ KIRPTI
LA Liga kulüplerinden Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muric çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'de büyük kulüplerin hepsinden teklif aldığı belirten Vedat, ileride Türkiye'ye döneceğini ifade etti. Vedat'ın F.Bahçe'ye bu şekilde mesaj gönderdiği iddia edildi.