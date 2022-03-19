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    A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu

    A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belirlendi. Kadroda 3 yeni isim yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz 19 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Milli Takım’a 3 yeni isim

    A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'dan Yunus Akgün, Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ilk kez kadroda yer aldı. Ayrıca Fenerbahçe'den Serdar Aziz, CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz ve Getafe'den Enes Ünal yeniden kadroya alındı. Portekiz maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Stefan Kuntz, "Kağıt üstündeki gerçekler var. Ama oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarından eminim. Portekiz'e rahat oyun oynatmayacaklar" ifadesini kullandı.
    KALECİ
    Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
    DEFANS
    Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
    ORTA SAHA
    Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (A.Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
    FORVET
    Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)



    MOR VE ÖTESİ
    Süper Lig'de dün oynanan bir diğer maçta Fatih Karagümrük, evinde konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerinin 3'ünü de Emre Mor attı. Goller 10, 35 ve 75. dakikalarda geldi. Emre Mor, şimdiye kadar hiçbir sezonda 3 gol birden atmazken, dün gece hat-trick'e imza atmış oldu. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı.



    VEDAT FENER'E GÖZ KIRPTI
    LA Liga kulüplerinden Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muric çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'de büyük kulüplerin hepsinden teklif aldığı belirten Vedat, ileride Türkiye'ye döneceğini ifade etti. Vedat'ın F.Bahçe'ye bu şekilde mesaj gönderdiği iddia edildi.



        G.ANTEP'TE 11 YİNE DEĞİŞİYOR
        Teknik direktör Torrent 1 hafta içinde oynanan 3 zorlu maçı düşünerek Gaziantep deplasmanında rotasyona gitmeyi planlıyor. Alınan bilgilere göre İspanyol hoca sağ bekte Omar'a sağ kanatta Emre Kılınç'a, orta alanda ise Morutan'a görev vermeyi düşünüyor. Cezalı Mostafa Mohamed'in yerine ise ilk 11'de Gomis görev yapacak.



        ORTA SAHADA HAYALET VAR!
        Barcelona önünde sadece 1 isim taraftarların yoğun tepkisini topladı. Sakatlığı süren Feghouli'nin yerine 11'de forma giyen Cicaldau gecenin en büyük hayal kırıklığı oldu. Torrent'in 74 dakika sabredebildiği Rumen yıldız bu süre içinde sadece 33 kez topla buluşabilirken, kaleci Pena bile 51 kez topa temas etti. Cicaldau 74 dakikada sadece 14 isabetli pas verebilirken, 1 şut çekebildi. 3 ikili mücadele kazanabilen genç futbolcu buna karşın tam 12 top kaybı yaparak çok büyük tepki topladı.



        16.9 MİLYON EURO KASADA
        Cimbom bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar puan bonusu ve yayın geliri olarak 16,9 milyon Euro gelir elde etti.



            BARCELONA'NIN YENİ RAKİBİ FRANKFURT
            Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları dün çekildi. Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atletico Madrid, Villarreal- Bayern Münih, Benfica-Liverpool... Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt-Barcelona, Leipzig-Atalanta, West Ham-Lyon, Braga-Glasgow Rangers.



            İSTANBUL VE KEÇİÖREN PUANLARI PAYLAŞTI
            Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Keçiörengücü puanları paylaştı: 1-1. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçın gollerini 32. dakikada penaltıdan Eze ve 44. dakikada Topalli attı.

            KARA KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR!
            Süper Lig'de son iki maçtan sadece 1 puan çıkartan Beşiktaş bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar'da kaleci Ersin Destanoğlu cezalı olduğu için zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek... Onun yerine kaleyi genç Emre Bilgin koruyacak.

            KARTAL'DA SARI ALARM
            Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi Josef, Larin, Rıdvan, Alex Teixeira, Rosier ve Güven, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görürse Trabzon'a karşı oynayamayacaklar.

            A.DEMİR-BAŞAKŞEHİR
            Süper Lig'de bugün A.Demir ile Başakşehir karşılaşacak. Maç saat 16.00'da... Aynı saatte Göztepe ile Alanya mücadele edecek. Saat 13.30'da Malatya ile Kasımpaşa kapışacak.

            F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ
            Basketbol Süper Ligi'nde bugün F.Bahçe Beko ile Beşiktaş Icrypex karşılaşacak. Derbi saat 15.30'da başlayacak. Anadolu Efes ise saat 20.15'te Darüşşafaka'nın konuğu olacak.

            LAMPARD ELİNİ KIRDI!
            Everton'un teknik direktörü Lampard, Newcastle United maçında 90+9. dakikada Iwobi'nin attığı golden sonra sevincini abarttı. Efsane oyuncu sevinçten elini kırdı.

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