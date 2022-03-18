Özel Haber I Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Portekiz maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin 24 Şubat'ta Konferans Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan ve bu tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takıma kötü haber geldi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, "Sağlıklı olması halinde onu kesinlikle kadroya dahil edeceğim" dediği Ferdi'nin sakatlığının geçmediği ve önümüzdeki hafta toplanacak olan A Milli Takım kampına kadar da hazır hale gelmesinin beklenmediği bildirildi.
Fenerbahçe'de henüz takımla çalışmalara başlayamayan ve sakatlığı geçmediği için A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alamayacak olan Ferdi'nin hazır hale gelmemesinini Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'u da bir hayli üzdüğü belirtiliyor.
Bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun ise Ay-Yıldızlı forma hayalini bir sonraki kamp döneminde gerçekleştirmesi bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı.