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    • Spor
    • 18.03.2022 15:56
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    • 18.03.2022 15:57
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    Özel Haber I Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Portekiz maçına yetişecek mi?

    A Milli Takım'ın 24 Mart'ta Portekiz ile oynayacağı maç öncesi yoğun bir tedavi programı uygulanan Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun akıbeti öğrenildi. Sakatlığının geçmediği ve genç oyuncunun Ay-Yıldızlı ekibimizin aday kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber!

    Fenerbahçe'nin 24 Şubat'ta Konferans Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan ve bu tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takıma kötü haber geldi.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, "Sağlıklı olması halinde onu kesinlikle kadroya dahil edeceğim" dediği Ferdi'nin sakatlığının geçmediği ve önümüzdeki hafta toplanacak olan A Milli Takım kampına kadar da hazır hale gelmesinin beklenmediği bildirildi.

    Fenerbahçe'de henüz takımla çalışmalara başlayamayan ve sakatlığı geçmediği için A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alamayacak olan Ferdi'nin hazır hale gelmemesinini Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'u da bir hayli üzdüğü belirtiliyor.

    Bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun ise Ay-Yıldızlı forma hayalini bir sonraki kamp döneminde gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini 4 yıllığına uzatmıştı.
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    Haberler Spor Özel Haber I Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Portekiz maçına yetişecek mi?
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