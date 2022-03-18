UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanarak çeyrek finale çıkan takımlar belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katıldı.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Chelsea-Real Madrid
Manchester City-Atletico Madrid
Villarreal-Bayern Münih
Benfica-Liverpool
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Atletico Madrid-Chelsea / Real Madrid
Benfica / Liverpool-Villarreal / Bayern Münih
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.