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    • Spor
    • 18.03.2022 14:22
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    • 18.03.2022 14:25
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    Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Çeyrek finalde dev randevu

    Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Real Madrid - Chelsea ve Manchester City - Atletico Madrid eşleşmeleri dikkat çekti.

    Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde dev randevu

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlanarak çeyrek finale çıkan takımlar belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

    Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katıldı.

    İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Chelsea-Real Madrid
    Manchester City-Atletico Madrid
    Villarreal-Bayern Münih
    Benfica-Liverpool

    İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Manchester City / Atletico Madrid-Chelsea / Real Madrid
    Benfica / Liverpool-Villarreal / Bayern Münih

    Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    FİNAL PARİS'TE
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

    Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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